Главу МИД Франции одолевают приступы дислексии

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне испытывает трудности, вызванные дислексией. В этом он признался во время интервью газете Le Parisien.

«В юности у меня была диагностирована сильная дислексия. 15 лет назад мне было бы трудно дать такое интервью. Но в результате упорной работы и тренировок я почти полностью избавился от недостатков устной речи. Но они появляются вновь в моменты усталости и стресса, и тогда мне трудно их преодолевать», — сообщил Сежурне.

Он подчеркнул, что эта особенность никак не сказывается на эффективности его работы, включая обмены на международных переговорах.

Дислексия — это нарушение способности к обучению, часто проявляется в трудностях с чтением. Это врождённая особенность человека.