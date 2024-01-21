Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане

388 Просмотров

Принятая на днях скандальная резолюция Сената Франции с требованием ввести санкции против Азербайджана отражает тотальное незнание ситуации в этой стране, считает французский юрист, бывший судья и бывший первый советник министра юстиции Франции Оливер Пардо.

«Эта резолюция, которая, по моему мнению, является скандальной, отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане. Вместе с послом Азербайджана во Франции у нас была возможность встретиться с лучшими профессорами по праву, и все они сказали, что позиция Азербайджана юридически справедлива, а позиция Армении является необоснованной. Также стоит отметить, что позиция Франции даже более крайняя, чем позиция самой Армении. Это полное незнание международного права. Нам предстоит огромная образовательная работа», – сказал эксперт в эфире передачи «Глобальная дискуссия с Анастасией Лавриной» на телеканале CBC.

По его словам, которые приводит «Азертадж», армянская диаспора – это мощное лобби, которое затрагивает немалое количество городов во Франции. «Тем, кто не знает законов или не владеет ситуацией в достаточной мере, армянское лобби представляет свое видение ситуации и воздействует на них. Также это актуально для тех, кто предпочитает хранить молчание ради собственных предвыборных амбиций. Это скандал в международном праве», – подчеркнул юрист.

Он добавил, что это лоббирование основано на принципах угроз и насилия: «Наш собственный офис подвергся насильственным действиям за то, что мы делаем свою работу, защищая права Азербайджана. Международное право на стороне Азербайджана. В соответствии с международным правом Карабах – это территория Азербайджана, которая была незаконно оккупирована Арменией. То, что происходит в регионе сегодня, это все благодаря победе Азербайджана, это всего лишь восстановление справедливости».

Вместе с тем Оливер Пардо обратил внимание на тот факт, что в резолюции французского Сената нет ни слова про резню в Ходжалы, обо всем том, что армяне сделали с азербайджанским населением Карабаха.

«Мы должны работать каждый день, чтобы продвигать правду в соответствии с законами. Давайте не будем забывать, что Франция ведет опасную игру. Франция является членом Минской группы ОБСЕ и не может быть своего рода арбитром на армянской стороне», – подытожил бывший судья.