Украинский налет парализовал работу российского газового гиганта |
Иранский солдат расстрелял пятерых сослуживцев |
Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане |
Нетаньяху отверг условия ХАМАС по израильским заложникам |
Боевики ХАМАС выдвинули условия для освобождения израильских заложников |
В гянджинской больнице умерла 10-месячная девочка |
Баку призывает к давлению на Ереван для получения карт минных полей |
Украина получит от Литвы бронетехнику, боеприпасы и антидроны |
Расследуются обстоятельства подрыва на мине в Агдамском районе (обновлено) |
Главное Политика

Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане

Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане

Принятая на днях скандальная резолюция Сената Франции с требованием ввести санкции против Азербайджана отражает тотальное незнание ситуации в этой стране, считает французский юрист, бывший судья и бывший первый советник министра юстиции Франции Оливер Пардо.

«Эта резолюция, которая, по моему мнению, является скандальной, отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане. Вместе с послом Азербайджана во Франции у нас была возможность встретиться с лучшими профессорами по праву, и все они сказали, что позиция Азербайджана юридически справедлива, а позиция Армении является необоснованной. Также стоит отметить, что позиция Франции даже более крайняя, чем позиция самой Армении. Это полное незнание международного права. Нам предстоит огромная образовательная работа», – сказал эксперт в эфире передачи «Глобальная дискуссия с Анастасией Лавриной» на телеканале CBC.

По его словам, которые приводит «Азертадж», армянская диаспора – это мощное лобби, которое затрагивает немалое количество городов во Франции. «Тем, кто не знает законов или не владеет ситуацией в достаточной мере, армянское лобби представляет свое видение ситуации и воздействует на них. Также это актуально для тех, кто предпочитает хранить молчание ради собственных предвыборных амбиций. Это скандал в международном праве», – подчеркнул юрист.

Он добавил, что это лоббирование основано на принципах угроз и насилия: «Наш собственный офис подвергся насильственным действиям за то, что мы делаем свою работу, защищая права Азербайджана. Международное право на стороне Азербайджана. В соответствии с международным правом Карабах – это территория Азербайджана, которая была незаконно оккупирована Арменией. То, что происходит в регионе сегодня, это все благодаря победе Азербайджана, это всего лишь восстановление справедливости».

Вместе с тем Оливер Пардо обратил внимание на тот факт, что в резолюции французского Сената нет ни слова про резню в Ходжалы, обо всем том, что армяне сделали с азербайджанским населением Карабаха.

«Мы должны работать каждый день, чтобы продвигать правду в соответствии с законами. Давайте не будем забывать, что Франция ведет опасную игру. Франция является членом Минской группы ОБСЕ и не может быть своего рода арбитром на армянской стороне», – подытожил бывший судья.

Теги:
Из этой рубрики
Беларусь готовится защищать Россию, если на нее вдруг нападут
Политика

Беларусь готовится защищать Россию, если на нее вдруг нападут

2024/01/22, 01:02
Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане
Политика

Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане

2024/01/21, 22:41
Саудовская Аравия допускает нормализацию отношений с Израилем
Политика

Саудовская Аравия допускает нормализацию отношений с Израилем

2024/01/21, 22:14
Гутерреш поддерживает право палестинцев на государственность
Политика

Гутерреш поддерживает право палестинцев на государственность

2024/01/21, 19:19
Баку призывает к давлению на Ереван для получения карт минных полей
Политика

Баку призывает к давлению на Ереван для получения карт минных полей

2024/01/21, 19:02
Грузинский министр прибудет в Азербайджан
Политика

Грузинский министр прибудет в Азербайджан

2024/01/21, 18:35
Фидан обсудил с главой Политбюро ХАМАС региональные вопросы
Политика

Фидан обсудил с главой Политбюро ХАМАС региональные вопросы

2024/01/21, 10:14
Джонсон выступил в поддержку Трампа
Политика

Джонсон выступил в поддержку Трампа

2024/01/20, 23:49
Украина обозначила условия переговоров с Россией (видео)
Политика

Украина обозначила условия переговоров с Россией (видео)

2024/01/20, 22:21