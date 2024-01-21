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Массовые протесты с требованием отставки Нетаньяху в Израиле (видео)

Массовые протесты с требованием отставки Нетаньяху в Израиле (видео)

Тысячи израильтян вышли вечером в субботу на акции протеста с требованием распустить Кнессет (парламент) и провести в стране досрочные парламентские выборы. Эти акции прошли на волне еженедельных субботних митингов, проводимых в разных городах Израиля в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Больше всего противников правительства собралось на акции в Тель-Авиве, где особенно сильны оппозиционные настроения. По мнению протестующих, действующий кабмин не справляется со своими обязанностями в свете затянувшейся военной операции в секторе Газа и неудачных попыток вызволения из анклава удерживаемых там палестинскими радикалами заложников, сообщает Haaretz.

В Иерусалиме сотни демонстрантов собрались возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху и тоже потребовали отставки правительства и проведения внеочередных выборов, передает Haaretz. Досрочных выборов также требовали около тысячи протестующих в Хайфе.



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