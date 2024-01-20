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В Баку ожидается мокрый снег

В Баку ожидается мокрый снег

После нескольких дней умеренной погоды с вечера 21 января до утра 24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, ночью и утром 22-го числа местами на полуострове до 30 м/с.

Как сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова, с 23 до полудня 24 января ожидаются переменные осадки, местами дождь может перейти в мокрый снег. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно снизится на 5-10 градусов.

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