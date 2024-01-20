Иран запустил в космос новый спутник

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20 января 2024 года Иран запустил в космос новый спутник «Сорайя», сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Новый спутник весом около 50 кг был запущен в космос ракетой-носителем «Qaem 100». Спутник «Сорайя» находится на орбите в 750 километрах от Земли и будет функционировать в течение 10 лет. Сообщается, что он будет работать в исследовательских целях.

Спутник «Сорайя» был произведен в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции Ирана (Sepah) и министерством связи и информационных технологий Ирана. В мероприятии, посвященном запуску в космос спутника, приняли участие командующий Аэронавтическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Амир Али Гаджизаде, председатель Организации аэронавтики Ирана Хасан Салари и другие официальные лица.