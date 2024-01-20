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Подоляк обвинил Путина в стремлении захватить постсоветские территории

Подоляк обвинил Путина в стремлении захватить постсоветские территории

Украина не будет вести переговоры с Россией. Российский лидер Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаила Подоляк заявил в интервью Bild.

«Война будет длиться, по представлениям Путина, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс «, – сказал он.

Также советник руководителя Офиса президенту призвал к продолжению поставок оружия. По его словам, проблема заключается в неравномерности, поставки должны быть сбалансированными.

Кроме того, Подоляк призвал усиливать Украину высокотехнологичным оружием. Он добавил, что линия фронта составляет 1300 км, а боевые действия ведутся на 600-800 км. Подоляк подчеркнул, что Россия за год войны не совершила существенного прогресса.

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