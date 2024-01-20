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Байден убеждает Нетаньяху в необходимости создания палестинского государства

Байден убеждает Нетаньяху в необходимости создания палестинского государства

Президент США Джо Байден в телефоном разговоре с премьер-министром Биньямину Нетаньяху заявил, что ответственность по защите мирного населения в секторе Газа лежит на Израиле.

Согласно заявлению Белого дома, Байден и Нетаньяху обсудили в телефонной беседе последнюю ситуацию в секторе Газа.

Байден отметил, что переход к более целенаправленным операциям в Газе облегчит доставку гуманитарной помощи в регион.

Глава Белого дома напомнил, что Израиль несет ответственность за то, чтобы ни в чем не повинные гражданские лица в секторе Газа не пострадали в ходе продолжения операций против ХАМАС, а также затронул вопрос о доставке дополнительной продовольственной помощи в регион.

Постоянное политическое решение между Израилем и Палестиной будет возможно только при условии создания двух государств, выразил уверенность глава Белого дома.

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