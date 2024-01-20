Байден убеждает Нетаньяху в необходимости создания палестинского государства

Президент США Джо Байден в телефоном разговоре с премьер-министром Биньямину Нетаньяху заявил, что ответственность по защите мирного населения в секторе Газа лежит на Израиле.
Согласно заявлению Белого дома, Байден и Нетаньяху обсудили в телефонной беседе последнюю ситуацию в секторе Газа.
Байден отметил, что переход к более целенаправленным операциям в Газе облегчит доставку гуманитарной помощи в регион.
Глава Белого дома напомнил, что Израиль несет ответственность за то, чтобы ни в чем не повинные гражданские лица в секторе Газа не пострадали в ходе продолжения операций против ХАМАС, а также затронул вопрос о доставке дополнительной продовольственной помощи в регион.
Постоянное политическое решение между Израилем и Палестиной будет возможно только при условии создания двух государств, выразил уверенность глава Белого дома.