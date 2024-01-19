Макрон: Мы не можем позволить России думать, что она может одержать победу

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал оборонную промышленность страны наращивать производство, пока Европа борется за увеличение поставок оружия для поддержки Украины. Об этом сообщает Bild.

«Мы должны усилить начатую трансформацию, чтобы быстрее реагировать на потребности Украины в войне против России. Мы не можем позволить России думать, что она может одержать победу», – сказал Макрон в обращении к военным.

По словам Макрона, «победа России будет означать конец европейской безопасности». Он заявил, что от оборонных предприятий ожидается увеличение скорости и объемов производства, а также внедрение инноваций.

«Мы больше никогда не должны довольствоваться сроками производства, которые растягиваются на несколько лет», – добавил он.