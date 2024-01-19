МИД: Трагедия 20 Января оказала решающее влияние на формирование азербайджанской национальной идентичности

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Исполняется 34 года с начала бывшими советскими властями военной агрессии против азербайджанского народа вопреки нормам международного права и беспрецедентной резни гражданского населения.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи 20 Января.

«Игнорирование в конце 80-х годов бывшим СССР незаконных территориальных претензий Армении к нашей стране, депортации сотен тысяч азербайджанцев с их родных земель на территории нынешней Армении, а также беспорядков разжигаемых на этнической почве с целью поддержать сепаратистскую деятельность осуществляемую на Карабахском регионе Азербайджана, способствовало широкому подъему национально-освободительного движения против советской власти в Азербайджане.

В целях силового подавления национально-освободительного движения в Азербайджане, в ночь с 19 на 20 января 1990 года, в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии и частей специального назначения, а также контингента Внутренних Войск, была совершена резня против мирного населения, в том числе против детей, женщин и пожилых в городах Баку, Сумгайыт, Лянкяран и Нефтчала. В результате военной агрессии оккупационных сил были убиты 150 мирных жителей, 744 получили тяжелые ранения, а 4 пропали без вести.

Сразу после резни, 21 января 1990 года, национальный Лидер Гейдар Алиев, разоблачив в постоянном представительстве Азербайджана в Москве данное кровавое преступление совершенное против нашего народа, сумел прорвать созданную советским правительством информационную блокаду, и донести до мировой общественности правду о происходящих событиях.

Трагедия 20 Января оказала решающее влияние на формирование азербайджанской национальной идентичности и стала поворотным моментом в восстановлении государственной независимости Азербайджана. Азербайджанский народ, 34 года назад подвергшийся военной, политической и моральной агрессии Советского режима, показал верность своим историческим традициям борьбы. В тот кровавый день дети Родины, отдавшие свои жизни в защиту правосудия, вписали яркую страницу в героическую летопись нашего народа. 20 января 1990 года, который отмечен в нашей истории, наряду с трагедией, как день национальной гордости, азербайджанский народ донес до всего мира, что он достоин жить свободно, суверенно и независимо.

После прихода вновь к власти в нашей стране национального Лидера Гейдара Алиева, на специальной сессии Милли Меджлиса в феврале 1994 года, жестокое убийство 20 января невинных людей было расценено как военная агрессия и преступление, а в марте 1994 года было принято постановление “о трагических событиях, произошедших в Баку 20 января 1990 года”.

Несмотря на ужасные преступления, совершенные против нашего народа, нападки на территориальную целостность и суверенитет нашей страны, и почти 30-летнюю военную оккупацию наших земель со стороны Армении, 44-дневная Отечественная война привела к полному восстановлению территориальной целостности, а локальные антитеррористические операции 19-20 сентября прошлого года привели к полному восстановлению суверенитета нашей страны. 34-я годовщина трагедии 20 января, которая привела к противоположному результату, став кульминацией национально-освободительного движения, в этом году впервые совпадает с периодом полного восстановления нашего суверенитета, за который наши сыновья и дочери отдали свои жизни.

С глубоким уважением и благодарностью мы чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни за нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет. Их память живёт вечно в наших сердцах», – говорится в заявлении МИД.