34 года со дня трагедии 20 Января |
Гурбан Етирмишли посоветовал не паниковать и спать спокойно |
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1 (обновлено) |
Главы МИД Пакистана и Ирана договорились о мерах для снижения напряженности |
Боррель заявил о финансировании Израилем движения ХАМАС |
НАТО поддерживает нормализацию между Азербайджаном и Арменией |
Азербайджан и Казахстан проведут совместные тактические учения |
Россия готовится к новому масштабному наступлению |
Глава Минобороны Германии: Война с Россией может начаться в ближайшие 5-8 лет |
Главное Мир

Страны Балтии создадут линию обороны на границе с Россией

Страны Балтии создадут линию обороны на границе с Россией

В Прибалтике утвердили план создания линии обороны на границе с Россией и Беларусью.

О достижении соответствующих договоренностей сообщила эстонская газета Postimees.

Встреча представителей стран Прибалтики прошла в Риге в пятницу, 19 января. На ней министры обороны Литвы и Латвии договорились возвести линию обороны на восточных границах, аналогичную той, что анонсировала Эстония, и подписали соответствующее соглашение.

Эстония заявила о готовности начать строительство примерно 600 бетонных бункеров. В случае нападения, они будут использоваться для защиты военных от огня противника и осколков снарядов. Также сооружения нужны для отражения атак вражеской бронетехники. Этому будут способствовать, помимо бункеров, танковые заграждения, мины и загражденя из колючей проволоки.

Отмечается, что каждый бункер рассчитан на 10 человек и способен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм. В нем также предусмотрены спальные места, что позволит подразделению противостоять противнику в течение более длительного периода времени.

Эстония уже приступила к возведению первых бункеров, в целом на выполнение программы потребуется два года и около 60 миллионов евро.

Теги:
Из этой рубрики
В ЕС пообещали поставить Украине 1 млн снарядов к весне
Мир

В ЕС пообещали поставить Украине 1 млн снарядов к весне

2024/01/20, 00:46
Байден подписал закон о временном бюджете для отсрочки «шатдауна»
Мир

Байден подписал закон о временном бюджете для отсрочки «шатдауна»

2024/01/20, 00:22
Макрон: Мы не можем позволить России думать, что она может одержать победу
Мир

Макрон: Мы не можем позволить России думать, что она может одержать победу

2024/01/19, 23:56
Страны Балтии создадут линию обороны на границе с Россией
Мир

Страны Балтии создадут линию обороны на границе с Россией

2024/01/19, 22:50
В Молдове пройдет референдум о вступлении в ЕС
Мир

В Молдове пройдет референдум о вступлении в ЕС

2024/01/19, 22:07
Боррель заявил о финансировании Израилем движения ХАМАС
Мир

Боррель заявил о финансировании Израилем движения ХАМАС

2024/01/19, 21:31
СМИ: Пакистан решил прекратить эскалацию напряженности с Ираном
Мир

СМИ: Пакистан решил прекратить эскалацию напряженности с Ираном

2024/01/19, 20:27
В России для мигрантов выпустят пособия с нормами поведения в обществе
Мир

В России для мигрантов выпустят пособия с нормами поведения в обществе

2024/01/19, 19:35
Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПАСЕ
Мир

Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПАСЕ

2024/01/19, 19:20