Страны Балтии создадут линию обороны на границе с Россией

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В Прибалтике утвердили план создания линии обороны на границе с Россией и Беларусью.

О достижении соответствующих договоренностей сообщила эстонская газета Postimees.

Встреча представителей стран Прибалтики прошла в Риге в пятницу, 19 января. На ней министры обороны Литвы и Латвии договорились возвести линию обороны на восточных границах, аналогичную той, что анонсировала Эстония, и подписали соответствующее соглашение.

Эстония заявила о готовности начать строительство примерно 600 бетонных бункеров. В случае нападения, они будут использоваться для защиты военных от огня противника и осколков снарядов. Также сооружения нужны для отражения атак вражеской бронетехники. Этому будут способствовать, помимо бункеров, танковые заграждения, мины и загражденя из колючей проволоки.

Отмечается, что каждый бункер рассчитан на 10 человек и способен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм. В нем также предусмотрены спальные места, что позволит подразделению противостоять противнику в течение более длительного периода времени.

Эстония уже приступила к возведению первых бункеров, в целом на выполнение программы потребуется два года и около 60 миллионов евро.