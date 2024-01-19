В Азербайджане гражданин Катара оштрафован за браконьерство

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Сотрудники Государственной службы экологической безопасности провели проверку в связи с распространенной в соцсетях информацией о незаконной охоте на стрепетов, занесенных в «Красную книгу» Азербайджана, на территории села Муган Билясуварского района.

В ответ на запрос Report представитель службы Бахруз Магомедов сообщил, что в ходе проверки установлена личность браконьера – им оказался гражданин Катара Салем Джабер Азаль-Марри.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 272.3 (Грубое нарушение правил охоты) Кодекса об административных правонарушениях, он оштрафован на 2 330 манатов.