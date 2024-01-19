Берлин выделил Украине более €27,8 млрд с начала войны

98 Просмотров

После начала российского вторжения в Украину Берлин выделил более €27,8 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом сказано на сайте министерства иностранных дел Германии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине.

«Федеральное правительство с начала войны выделило Украине более 27,8 миллиарда евро в виде двусторонней поддержки, например на комплексную программу помощи в зимнее время, поддержку людей, бежавших с Украины, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Германии.