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Берлин выделил Украине более €27,8 млрд с начала войны

Берлин выделил Украине более €27,8 млрд с начала войны

После начала российского вторжения в Украину Берлин выделил более €27,8 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом сказано на сайте министерства иностранных дел Германии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине.

«Федеральное правительство с начала войны выделило Украине более 27,8 миллиарда евро в виде двусторонней поддержки, например на комплексную программу помощи в зимнее время, поддержку людей, бежавших с Украины, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Германии.

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