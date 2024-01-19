Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

102 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочей встречи в Министерстве юстиции заявил, что Армении нужна не конституционная реформа, а новая Конституция.

«Первое, я считаю, что как бы мы ни пытались решить эту проблему другими способами, республика должна иметь Конституцию, принятую народом Армении по результатам голосования, которое не вызовет сомнений. Это важный акцент, связанный с легитимностью. Во-вторых, мы должны иметь Конституцию, которая сделает Армению более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических условиях», – заявил он.

Он подчеркнул, что его публично высказанная позиция не претерпела никаких изменений, и он убежден, что парламентская модель управления является наиболее подходящей для Армении.