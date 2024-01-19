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Главное Общество

TƏBİB наделен новыми полномочиями

TƏBİB наделен новыми полномочиями

Внесено изменение в «Порядок организации и ведения электронного банка данных по реализации прав детей».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, пользователями электронного банка данных являются Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Министерство юстиции Азербайджанской Республики, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних, органы опеки и попечительства местной исполнительной власти.

В связи с поправкой из данного списка исключено Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, его сменило TƏBİB.

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