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Копыркин: Россия готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Копыркин: Россия готова содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин, информирует TASS.

«Российская сторона очень активно, настойчиво, последовательно работала и продолжает работать на этом направлении. Россия остается твердо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», – отметил посол, и, по его словам, Москва заинтересована в стабильном мире в регионе.

«Мы поддерживаем процесс нормализации отношений и Россия всегда акцентировала свою готовность работать в этом направлении по всем аспектам, будь то заключение мирного договора, будь то делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном, будь то открытие коммуникаций», – заявил Копыркин, так же добавив, что соответствующие трехсторонние структуры созданы и Россия в них активно участвует.

«Россия была, остается и будет оставаться приверженной активной работе на этом направлении. Для нас этот вопрос жизненно важный. Регион Южного Кавказа для нас очень важный регион, и в наших жизненных интересах, чтобы регион был мирным, стабильным и процветающим», – подчеркнул посол.

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