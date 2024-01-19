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В России запретили фразы «Слава Украине» и «Героям слава»

В России запретили фразы «Слава Украине» и «Героям слава»

Минюст России внес Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН) в «перечень нацистских организаций». УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

Список под названием «Перечень организаций, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов», а также атрибутики и символики этих организаций» опубликован на сайте ведомства.

Помимо четырех организаций туда включены их атрибутика и символика — в частности, приветствие «Слава Украине» и ответ «Героям слава», а также трезубец князя Владимира (тризуб изображен в том числе на гербе Украины). Кроме того, в нем упоминается эмблема ОУН (помимо трезубца) в виде черного равностороннего треугольника «подставкой вверх, на нем красный крестомеч, на крестомече золотой тризуб», а также красно-черный флаг Организации украинских националистов.

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