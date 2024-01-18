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Титановые протезы обошлись Канье Уэсту в $850 тысяч (фото)

Титановые протезы обошлись Канье Уэсту в $850 тысяч (фото)

Американский рэпер Канье Уэст удалил все свои зубы и заменил их титановыми протезами. Об этом сообщает Daily Mail.

В своем Instagram артист уже показал, как выглядит его обновленная улыбка. Он сравнил себя со злодеем Джеймса Бонда – Челюстями, который появлялся в фильмах «Любивший меня шпион» и «Лунный гонщик».

По данным источника, дизайн протезов придумал сам Канье, и они – «дороже бриллиантов». Их стоимость составляет 850 тысяч долларов. Установил их доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз вместе с Наоки Хаяши, главным зубным техником.

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Титановые протезы обошлись Канье Уэсту в $850 тысяч (фото)

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