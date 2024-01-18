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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство «Клуб молодых журналистов».

По его данным, дипломат был вызван для того, чтобы предоставить разъяснения относительно недавнего удара ВС Пакистана по целям в иранской провинции Систан и Белуджистан. Внешнеполитическое ведомство Ирана официально не комментировало произошедшее.

Как сообщил представитель иранских сил безопасности телеканалу Press TV, Тегеран потребовал от Исламабада разъяснений в связи с ракетными ударами пакистанских ВВС по целям в Иране.

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