Министр обороны Украины внезапно отменил визит во Францию

205 Просмотров

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил свой запланированный на четверг, 18 января, визит во Францию по соображениям безопасности, сообщило Министерство вооруженных сил Франции.

Об этом сообщает Le Monde.

В этот день в Париже состоится церемония запуска «артиллерийской коалиции», направленной на усиление возможностей Украины в противостоянии российской агрессии. Отмечается, что Умеров примет участие в ней в формате видеоконференции.

Эта коалиция, возглавляемая Францией и США, является одним из компонентов Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), которая объединяет более 50 стран, поддерживающих Киев.

В пресс-релизе Минобороны Франции говорится, что эта инициатива, к которой присоединились 23 страны, имеет целью объединить усилия, чтобы помочь Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе получить артиллерийские способности, «адаптированные к потребностям контрнаступления и армии будущего».

Во второй половине дня господин министр обороны Франции Себастьян Лекорню и Умеров планировали посетить промышленные площадки компании Nexter в Бурже. Там производятся ценные для Украины самоходные пушки Caesar, а затем — предприятие производителя ракет MBDA в Селле-Сен-Дени.