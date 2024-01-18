ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

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ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге беспилотником, которой нёс на себе около 3 кг взрывчатки.

Об этом сообщает тг-канал Shot.

По данным SHOT, обломки БПЛА обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал». Предварительно установлено, что беспилотник был самолётного типа с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем. Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал.

Как пишет «Коммерсант», в ночь на 18 января средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА ВСУ над Ленинградской областью.

По данным военного ведомства, два украинских беспилотника были задействованы в попытке атаки на объекты в России.