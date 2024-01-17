Столтенберг указал на региональный характер НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс носит и будет носить региональный характер, несмотря на попытки Запада переключить деятельность блока на Азию. Он сказал об этом на ВЭФ в Давосе.

«НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам», — отметил Столтенберг.

При этом он добавил, что безопасность теперь не является региональным вопросом — это глобальный вопрос.

По его словам, не альянс движется в Азию, а КНР «приближается в Африке, Арктике, вопросах контроля за критической инфраструктурой».