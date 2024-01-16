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Путин: Придурки, нет? (видео)

Путин: Придурки, нет? (видео)

Российский лидер Владимир Путин осудил власти Украины за отказ от переговоров с Москвой. В ходе встречи с главами муниципальных образований президент РФ напомнил, что мирные договорённости были почти подписаны весной 2022 года. Однако в Киев приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, и всё договорённости были «выкинуты», как только ВС РФ отошли от Украины.

«Придурки, нет? Если бы мы пошли на это, всё давно бы было закончено, полтора года назад. Это подчёркивает, что они несамостоятельные люди. Для всего мира это очевидно. Одна из главных задач — отвлечь внимание своего населения и спонсоров от полного провала так называемого контрнаступления», — сказал Путин.

Президент добавил, что от России требуют отказаться от завоеваний, которые ВС реализовали за последние полтора года, однако это невозможно — это понимают и правящие круги на Украине и Западе. По словам Путина, «формула мира» Владимира Зеленского» — запретительные требования для переговоров.

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