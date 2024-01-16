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Джаббаров указал в Давосе на важность глобальной декарбонизации

Джаббаров указал в Давосе на важность глобальной декарбонизации

Азербайджан может достичь цели по увеличению доли «чистой» энергии раньше ожидаемых сроков.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Азербайджан сделал сознательный выбор, используя свои доходы, в том числе от ископаемого топлива, для начала перехода на «чистую» энергию. И я думаю, что в нашем конкретном случае мы значительно опережаем нашу цель — к 2030 году обеспечить 30 процентов всех энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии. Мы думаем, что сможем достичь этого примерно к 2028 году, если продолжим идти по тому же пути», – сказал министр.

Джаббаров отметил, что успех инициативы глобальной декарбонизации очень важен.

«Один из уроков, которые мы извлекли из предыдущих переговоров, особенно из COP28, заключается в том, что метод исключения не работает», – добавил он.

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