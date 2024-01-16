Зеленский: Один человек украл 13 лет мира

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Действиям российского президента Владимира Путина необходимо положить конец уже сейчас, пока его агрессия не распространилась на другие территории, после того, как уже было потеряно 13 лет мира. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе во вторник, 16 января.

«Я высоко ценю вашу готовность услышать ответы на действительно важные вопросы: когда закончится война? Возможна ли Третья мировая война? Пора ли вести переговоры с Путиным? Полномасштабная война в Европе длится уже почти два года. Учитывая время от начала российской нелегальной аннексии нашего Крыма (война) длится почти 10 лет», – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия уже более 10 лет вмешивается в дела стран Африки от Судана до Мали и в войну в Сирии.

«Сирийская война, которая до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-то миру. И это длится уже почти 13 лет. На самом деле один человек украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир», – отметил президент.

По словам Зеленского, Путин олицетворяет войну и является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты.

«И он не изменится. Мы должны измениться. Мы все должны измениться до такой степени, чтобы безумие, которое находится в голове этого человека или любого другого агрессора, не возобладало», – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что «Путин всегда откровенно говорит о том, чего он хочет, что он делает и кто его цели, его ответом на грани хаоса в мире есть безграничная поддержка террористических сил».

«Режимы, подобные ему, существуют до тех пор, пока они ведут войны. И мы, мы все, мы все в свободном мире существуем, пока можем себя защитить. Если кто-то думает, что это только о нас, это только об Украине, то он коренным образом ошибается», – заявил президент.

В то же время, обращаясь к участникам форума, он спросил, какая страна сегодня может предоставить равную украинской боеспособной армии, которая могла бы сдерживать агрессию Кремля.

«И сколько мужчин и женщин ваши страны готовы послать на защиту другого государства, другой нации? И, если в предстоящие годы придется вместе бороться против Путина, не лучше ли положить конец ему и его военной стратегии сейчас, пока наши храбрые мужчины и женщины уже делают это. Они чемпионы мира», – подчеркнул Зеленский.