Столтенберг: Россия потеряла 300 тысяч солдат

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Ситуация на поле боя сложная, нельзя недооценивать Россию, но есть поводы для оптимизма. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Россия не смогла быстро взять Киев, Украина освободила часть территорий, у неё есть коридор для экспорта Украины. Это большие военные победы Украины. Но главное, Украине удалось отстоять свою независимость», — рассказал генсек НАТО на полях ВЭФ.

По мнению Столтенберга, Россия проиграла потому, что народ Украины ещё никогда не выказывал России такого недоверия.

Он добавил, что Россия потеряла 300 000 солдат и половину танков.