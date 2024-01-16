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Столтенберг: Россия потеряла 300 тысяч солдат

Столтенберг: Россия потеряла 300 тысяч солдат

Ситуация на поле боя сложная, нельзя недооценивать Россию, но есть поводы для оптимизма. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Россия не смогла быстро взять Киев, Украина освободила часть территорий, у неё есть коридор для экспорта Украины. Это большие военные победы Украины. Но главное, Украине удалось отстоять свою независимость», — рассказал генсек НАТО на полях ВЭФ.

По мнению Столтенберга, Россия проиграла потому, что народ Украины ещё никогда не выказывал России такого недоверия.

Он добавил, что Россия потеряла 300 000 солдат и половину танков.

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