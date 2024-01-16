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В Армении принят закон, позволяющий откупиться сбежавшим от армии

В Армении принят закон, позволяющий откупиться сбежавшим от армии

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект изменений в законе «О воинской службе».

Согласно проекту граждане Армении, не прошедшие службу и выехавшие из страны, могут после 27 лет вернуться в Армению и освободиться от уголовного преследования, если отслужат два года. По другому варианту они могут отслужить 15 месяцев и выплатить 2,5 млн драмов ($6,2 тыс.), либо, соответственно, 7,5 месяцев и 5 млн драмов ($12,4 тыс), 1 месяц и 10 млн драмов ($24,8 тыс.), либо 15 млн драмов ($37 тыс) без службы.
Срок давности уголовного преследования и указанных требований – до 37 лет в случае обычной срочной службы и 45 лет – службы офицером запаса.

Граждане Армении, которые получили гражданство другой страны после 27 лет, освобождаются от службы, если ранее прослужили в армии страны нахождения 12 месяцев и более. В противном случае они освобождаются от службы при уплате 2,5 млн драмов ($6,2 тыс).

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