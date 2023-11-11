Раиси призвал исламские страны вооружить палестинцев

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Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал страны исламского мира вооружить палестинцев для борьбы с Израилем, если боевые действия в секторе Газа не прекратятся.

«Если военные преступления сионистского режима (Израиль – прим. ТАСС) продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу, вооружив его для борьбы с оккупацией», – сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.