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Армения хочет стать внеблоковым государством

Армения хочет стать внеблоковым государством

Возможность интеграции с Европейским союзом или становление внеблоковым государством обсуждается в Армении.

Об этом в Брюсселе на форуме «Стратегическое будущее Армении» заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян, сообщает ТАСС.

«Хочу отметить, что в Армении, конечно, есть идея евроинтеграции, но есть и идея стать внеблоковым государством. Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты являются лучшими для Армении, которые могут обеспечить безопасность и развитие, и мир в регионе», – заявил он.

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