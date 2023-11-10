Армения хочет стать внеблоковым государством

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Возможность интеграции с Европейским союзом или становление внеблоковым государством обсуждается в Армении.

Об этом в Брюсселе на форуме «Стратегическое будущее Армении» заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян, сообщает ТАСС.

«Хочу отметить, что в Армении, конечно, есть идея евроинтеграции, но есть и идея стать внеблоковым государством. Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты являются лучшими для Армении, которые могут обеспечить безопасность и развитие, и мир в регионе», – заявил он.