ООН обвинила Израиль в военных преступлениях

65 Просмотров

Разрушение гражданского жилья и инфраструктуры палестинцев является международным преступлением, заявил эксперт ООН.

«Проведение боевых действий с осознанием того, что они будут систематически разрушать и наносить ущерб жилью и инфраструктуре гражданского населения, делая целый город, например, город Газа, непригодным для проживания для гражданского населения, является военным преступлением», — заявил специальный докладчик ООН по праву на достаточное жилье Балакришнан Раджагопал.

Он также заявляет о преступлениях против человечности.

«Такие действия приравниваются к военным преступлениям, а когда они направлены против гражданского населения, они также приравниваются к преступлениям против человечности», — сказал Раджагопал.