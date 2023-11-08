Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой

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Европейская комиссия приняла решение рекомендовать Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдовой на тему их вступления в ЕС. Об этом представители ЕК сообщили на официальной странице структуры в соцсети X.

«Мы приняли наш пакет мер по расширению на 2023 год, рекомендующий начать переговоры с Украиной и Молдовой», — утверждается в сообщении.

О том, что Еврокомиссия даст формальную рекомендацию начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, СМИ писали накануне.

После этого заключение ЕК должны будут одобрить на саммите ЕС в декабре текущего года.