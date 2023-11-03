Пентагон против прекращения огня в секторе Газа (видео)

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Пентагон не поддерживает идею об установлении режима прекращения огня в секторе Газа, поскольку это даст радикальному палестинскому движению ХАМАС время на перегруппировку. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер.

«Мы не поддерживаем прекращение огня, оно даст ХАМАС время перегруппироваться, что в очередной раз поставит под угрозу жителей Израиля и других людей», – сказал он.

При этом Райдер напомнил, что американские власти поддерживают обеспечение серии гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта для доставки необходимой помощи в Газу и вывоза людей, включая заложников, из палестинского анклава. Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон продолжает на постоянной основе обсуждать с Израилем необходимость следования правилам ведения войны.

