Мишустин утвердил открытие генконсульства России в армянском Кафане

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Правительство России одобрило соглашение об открытии генконсульства в армянском Кафане. Данное постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИД России о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Кафане», – говорится в документе.

Генеральное консульство РФ в Кафане станет вторым в Армении. Первое находится в Гюмри.