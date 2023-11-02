ГА ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы, Азербайджан резолюцию поддержал |
ЦАХАЛ завершил окружение города Газа |
Азербайджанские футболисты пробились в полуфинал чемпионата мира (видео) |
Российский эксперт: Азербайджан прекрасно понимает, зачем ему мир с Арменией |
Азербайджанские и турецкие самбисты бойкотируют чемпионат мира в Ереване |
БТР, разведдроны и многое другое. Украина получила очередной пакет немецкой военной помощи |
Израильская армия окружает Газу |
«Говорить с Азербайджаном на языке угроз недопустимо». Баку ответил Госдепу |
У Баку есть вопросы к Москве: кто формирует политику России – Кремль или Бастрыкин? |
Главное Политика

Мишустин утвердил открытие генконсульства России в армянском Кафане

Мишустин утвердил открытие генконсульства России в армянском Кафане

Правительство России одобрило соглашение об открытии генконсульства в армянском Кафане. Данное постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИД России о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Кафане», – говорится в документе.

Генеральное консульство РФ в Кафане станет вторым в Армении. Первое находится в Гюмри.

Теги:
Из этой рубрики
Мишустин утвердил открытие генконсульства России в армянском Кафане
Политика

Мишустин утвердил открытие генконсульства России в армянском Кафане

2023/11/02, 23:25
ГА ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы, Азербайджан резолюцию поддержал
Политика

ГА ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы, Азербайджан резолюцию поддержал

2023/11/02, 22:58
Кулеба обсудил с Фиданом безопасность в регионе и экспорт зерна
Политика

Кулеба обсудил с Фиданом безопасность в регионе и экспорт зерна

2023/11/02, 22:16
Фидан раскритиковал Евросоюз за двойные стандарты
Политика

Фидан раскритиковал Евросоюз за двойные стандарты

2023/11/02, 20:48
Россия отвергает предложение Армении
Политика

Россия отвергает предложение Армении

2023/11/02, 19:49
Бадалян: Ереван пока не ответил на очередные предложения Баку
Политика

Бадалян: Ереван пока не ответил на очередные предложения Баку

2023/11/02, 19:35
Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении
Политика

Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении

2023/11/02, 19:24
Пашазаде призвал к миру в Газе
Политика

Пашазаде призвал к миру в Газе

2023/11/02, 18:33
Бахрейн не отзывал своего посла в Израиле (обновлено)
Политика

Бахрейн не отзывал своего посла в Израиле (обновлено)

2023/11/02, 18:18