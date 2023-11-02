Зеленский: Попытки наступления российских войск под Угледаром успешно отбиты

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Украинские войска отбили попытки наступления россиян под Угледаром в Донецкой области и продолжают держать оборону Авдеевки, а также проводить наступательные действия на юге Украины, заявил в четверг Владимир Зеленский.

Угледар – удерживаемый Украиной бастион, расположенный в стратегически важной точке на пересечении южной и восточной линий фронта. В ходе продолжающейся уже 20 месяцев нынешней стадии российско-украинской войны за контроль над городом неоднократно разворачивались ожесточенные сражения, отмечает Би-би-си.

«Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых», – сообщил Зеленский в своем телеграм-канале по итогам селекторного совещания с руководителями вооруженных сил и министерства обороны.