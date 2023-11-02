Израиле рассматривает возможность позволить лидерам ХАМАС покинуть Газу

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В Израиле обсуждают возможность позволить лидерам движения ХАМАС, включая его боевое крыло, беспрепятственно покинуть сектор Газа в обмен на освобождение всех заложников, так как это бы позволило закончить войну в короткие сроки и в то же время заявить, что заявленные цели по ликвидации инфраструктуры группировки в анклаве достигнуты, сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

Издание отмечает, что физическая ликвидация всей живой силы и инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа в рамках нынешней военной кампании займет годы, а главное – приведет к большим потерям.