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Илон Маск согласен с тем, что Украина не может победить в войне

Илон Маск согласен с тем, что Украина не может победить в войне

Американский бизнесмен Илон Маск согласен с тем, что Киев не может выиграть конфликт с Москвой, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

Свою позицию предприниматель выразил в соцсети X (бывший Twitter).

«К сожалению, этот анализ верный», — так Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в X, в котором тот анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском.

«Это [информация источников] подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор [статьи] идет еще дальше, описывая Зеленского как «оторванного от реальности» за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», — считает Сакс.

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