Мэттью Перри не употреблял наркотики перед смертью

114 Просмотров

Анализы не выявили в организме скончавшегося актёра Мэттью Перри содержание фентанила и метамфетамина. Об этом сообщается в материале американского таблоида TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Стоит отметить, что наркотики не показали именно первоначальные тесты, что даёт повод полагать, что смерть звезды шоу «Друзья» не была вызвана передозировкой. Однако, в отношении скончавшегося актёра сейчас проводится детальная токсикологическая экспертиза, длительность которой может составлять от четырёх месяцев до полугода. Именно она поставит точку в вопросе гибели Перри.