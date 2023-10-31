В Одессе гражданам Азербайджана окажут выездные консульские услуги

113 Просмотров

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам Азербайджана, постоянно или временно проживающим в Одесской области и близлежащих территориях.

Как сообщили в посольстве, 11 ноября 2023 года консульский отдел посольства планирует оказать консульские услуги в Одессе.

“Адрес: Одеса. Вул.Пушкинська 54. Дім «Азербайджан»

Приемные часы: 09:30 -13:30.

Контактный тел: +380 73 505 00 00

Примечание: В случае ухудшения ситуации безопасности в Одесской области выездные консульские услуги могут быть отложены. Просим это учесть», – говорится в информации посольства.