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В Одессе гражданам Азербайджана окажут выездные консульские услуги

В Одессе гражданам Азербайджана окажут выездные консульские услуги

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам Азербайджана, постоянно или временно проживающим в Одесской области и близлежащих территориях.

Как сообщили в посольстве, 11 ноября 2023 года консульский отдел посольства планирует оказать консульские услуги в Одессе.

“Адрес: Одеса. Вул.Пушкинська 54. Дім «Азербайджан»

Приемные часы: 09:30 -13:30.

Контактный тел: +380 73 505 00 00

Примечание: В случае ухудшения ситуации безопасности в Одесской области выездные консульские услуги могут быть отложены. Просим это учесть», – говорится в информации посольства.

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