Ильхам Алиев выделил 14 миллионов на строительство дороги в Иран

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Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах, связанных с продолжением работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз».

Cогласно Распоряжению, в целях продолжения работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 14 миллионов манатов.