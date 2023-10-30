Армянский блогер подтверждает использование тактики «живого щита»

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Популярный ереванский блогер Роман Багдасарян выступил с сенсационным заявлением. Он опубликовал документ, подтверждающий, по его словам, что «чиновники «Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) умышленно оставили детей в школах и детских садах, чтобы были погибшие дети. Уже нет никаких сомнений, что гибель детей Карабаха в сентябре-умышленная подстава Шахраманяна и «СНБ Арцаха». Умышленно убивать своих детей ради политических очков-вот лицо карабахчких чиновников». Закончив свой пост призывом: «Читайте внимательно как врёт Шахраманян!»

Отметим: достоверных фактов о гибели детей именно в результате азербайджанских ударов нет. Армия Азербайджана не воюет с детьми и не атакует школы и детские сады. Наша страна наносила удары исключительно по военной инфраструктуре. О гибели детей сообщали армянские источники, причем уже после завершения антитеррористических мероприятий, и после армянского фейкометства даже на экстренном заседании СБ ООН верить в рассказы армянских источников о гибели детей никак не получится.

Однако в том, что детей и хунта в Ханкенди, и реваншисты в Ереване использовали в качестве «живого щита», сомнений нет.

Более того, такой же бесчеловечной тактики армянские оккупанты придерживались и во время 44-дневной войны. Известно, что Араик Арутюнян проводил заседание своего военного совета в здании одного из детских садов в Ханкенди. Здания школ использовали в качестве казарм для солдат и переброшенных на фронт полицейских. Наконец, подростки нередко «помогали» армянским солдатам на боевых позициях — и нет сомнений, что им в этом сценарии предназначалась роль показательных жертв.

К сожалению, тактика «живого щита» — это самый бесчеловечный и самый действенный прием информационной войны. Которым Армения пользуется без малейших колебаний.

Нурани, обозреватель