Кремль о беспорядках в Махачкале |
В Карабахе обнаружили самодельные огневые установки (фото) |
Министр обороны Италии: Война будет долгой |
Армянский блогер подтверждает использование тактики «живого щита» |
Пашинян заявил о согласовании с Баку трех принципов мирного договора |
В аэропорту Махачкалы вновь неспокойно, десятки раненых (обновлено, фото, видео) |
Аэропорт Махачкалы закрыт до 6 ноября |
3 года назад ВС Азербайджана освободили из-под армянской оккупации еще 9 сел |
МИД Израиля вызвал российского посла |
Главное Странности

Армянский блогер подтверждает использование тактики «живого щита»

Армянский блогер подтверждает использование тактики «живого щита»

Популярный ереванский блогер Роман Багдасарян выступил с сенсационным заявлением. Он опубликовал документ, подтверждающий, по его словам, что «чиновники «Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) умышленно оставили детей в школах и детских садах, чтобы были погибшие дети. Уже нет никаких сомнений, что гибель детей Карабаха в сентябре-умышленная подстава Шахраманяна и «СНБ Арцаха». Умышленно убивать своих детей ради политических очков-вот лицо карабахчких чиновников». Закончив свой пост призывом: «Читайте внимательно как врёт Шахраманян!»

Отметим: достоверных фактов о гибели детей именно в результате азербайджанских ударов нет. Армия Азербайджана не воюет с детьми и не атакует школы и детские сады. Наша страна наносила удары исключительно по военной инфраструктуре. О гибели детей сообщали армянские источники, причем уже после завершения антитеррористических мероприятий, и после армянского фейкометства даже на экстренном заседании СБ ООН верить в рассказы армянских источников о гибели детей никак не получится.

Однако в том, что детей и хунта в Ханкенди, и реваншисты в Ереване использовали в качестве «живого щита», сомнений нет.

Более того, такой же бесчеловечной тактики армянские оккупанты придерживались и во время 44-дневной войны. Известно, что Араик Арутюнян проводил заседание своего военного совета в здании одного из детских садов в Ханкенди. Здания школ использовали в качестве казарм для солдат и переброшенных на фронт полицейских. Наконец, подростки нередко «помогали» армянским солдатам на боевых позициях — и нет сомнений, что им в этом сценарии предназначалась роль показательных жертв.

К сожалению, тактика «живого щита» — это самый бесчеловечный и самый действенный прием информационной войны. Которым Армения пользуется без малейших колебаний.

Нурани, обозреватель

Теги:
Из этой рубрики
Армянский блогер подтверждает использование тактики «живого щита»
Странности

Армянский блогер подтверждает использование тактики «живого щита»

2023/10/30, 12:35
Глава Дагестана обвинил Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы
Странности

Глава Дагестана обвинил Украину в беспорядках в аэропорту Махачкалы

2023/10/30, 09:38
Армянский депутат предложил освобождать от службы в армии за плату
Странности

Армянский депутат предложил освобождать от службы в армии за плату

2023/10/29, 18:30
В Хасавюрте штурмовали отель в поисках еврейских беженцев (видео)
Странности

В Хасавюрте штурмовали отель в поисках еврейских беженцев (видео)

2023/10/29, 15:57
Лозунг "Смерть яхудам" в Нальчике
Странности

Лозунг «Смерть яхудам» в Нальчике

2023/10/29, 15:42
Жители КЧР призвали к выселению евреев (видео)
Странности

Жители КЧР призвали к выселению евреев (видео)

2023/10/29, 15:25
В России начнут есть сверчков
Странности

В России начнут есть сверчков

2023/10/28, 14:20
Движение ХАМАС приехало в Москву
Странности

Движение ХАМАС приехало в Москву

2023/10/26, 17:48
Канада направит в Армению двух наблюдателей
Странности

Канада направит в Армению двух наблюдателей

2023/10/26, 15:41