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Баку и Москва обсудили развитие связей

Баку и Москва обсудили развитие связей

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и его азербайджанский коллега Самир Шарифов провели консультации в Баку, обсудив возможности наращивания сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Рассмотрены возможности дальнейшего углубления политдиалога, наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества в соответствии с положениями Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года» – говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что высокопоставленные дипломаты также обсудили перспективы отношений Москвы и Баку с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня.

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Баку и Москва обсудили развитие связей
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