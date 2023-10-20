Мухаммад Раббани: Франция славится исламофобией на весь мир

121 Просмотров

Во Франции уровень исламофобии достиг таких огромных масштабов, что страна, можно сказать, славится этим во всем мире.

Об этом управляющий директор британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммад Раббани заявил на международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой (БИГ), сообщает Report.

По словам правозащитника, Франция ущемляет права даже собственных граждан.

«Мусульманин во Франции будет изгоем в обществе, если не живет по его правилам. Например, девочку-мусульманку могут не допустить к занятиям в школе, лишить ее права на образование, только потому, что она одевается в соответствии с требованиями своей религии. Опять же, политика двойных стандартов», – сказал он.