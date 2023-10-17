Франция вооружит Армению

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Франция продаст Армении вооружение.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на обсуждении оборонного бюджета страны в Сенате (верхней палате парламента), сообщает «Интерфакс».

«Эммануэль Макрон четко определил, что наша повестка – продажа оружия, потому что наши обсуждения с Арменией именно об этом», – сказал Лекорню.

Он сообщил сенаторам, что намерен обсудить с министром обороны Армении Суреном Папикяном вопросы доработки оперативных и конкретных мер сотрудничества.

3 октября глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Ереване заявила, что Париж готов заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники.

«Франция дала согласие на подписание с Арменией соглашения о предоставлении военной техники для обеспечения Ереваном своей безопасности», – сказала Колонна. Она отметила, что не может предоставить детали, но «ряд вопросов уже согласованы между Парижем и Ереваном».

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что речь идет о содействии со стороны Франции оборонительным возможностям Армении.