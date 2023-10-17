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Пашинян: Армения готова восстановить Мегринскую железную дорогу

Пашинян: Армения готова восстановить Мегринскую железную дорогу

Мы готовы восстановить железную дорогу Мегри, соединяющую юго-западные регионы Азербайджана и Нахчыван.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что налаживание транспортных и энергетических коммуникаций является одной из основных повесток мирного соглашения. Эта дорога позволит не только Азербайджану и Армении, но и Грузии, Ирану, получить выход на западные рынки.

Пашинян также отметил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.

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