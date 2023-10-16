Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не представляет интересы палестинского народа

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Действия и политика движения радикальных исламистов ХАМАС, которые контролируют сектор Газа, не отражают интересы палестинского народа, заявил глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

Аббас указал на неприятие убийств мирных жителей как среди палестинцев, так и израильтян, а также призвал к освобождению «мирных жителей, пленных и задержанных с обеих сторон», пишет WAFA.

Палестино-израильский конфликт должен закончиться политическим решением, которое будет найдено ненасильственным путем, следует из выдержек из разговора политиков.

Палестинский лидер также указал на «полное неприятие перемещения нашего народа из сектора Газа», назвав его «второй Накбой (исходом палестинских арабов в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов – Ред.) для палестинцев. В секторе Газа должны быть открыты гуманитарные коридоры, а население необходимо обеспечить водой и медикаментами, заявил Аббас.