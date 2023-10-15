Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа, которой он жил на протяжении десятилетий |
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Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение |
Президент Ильхам Алиев: Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, проявляя уважение к его политике, историческому наследию |
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие |
Президент Алиев: Главная причина того, что мы сегодня находимся в Ханкенди – азербайджанский народ, сыны Азербайджана |
Алиев: 20 лет назад я поставил задачу N1, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях |
Выступление Ильхама Алиева в Ханкенди (видео) |
Президент Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжавенде (фото) |
Главное Общество

Алиев: 20 лет назад я поставил задачу N1, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях

Алиев: 20 лет назад я поставил задачу N1, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях

20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как Президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. Каждый день, каждый час мы шли к этой священной цели. Мы каждый день приближали этот священный миг, и я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте своей работой должен приближать этот день.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что за эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мировом масштабе, глава государства отметил: «В мире уже считаются с Азербайджаном. Позиция нашей страны, шаги нашего государства имеют большое значение не только в регионе, но и на более широкой географии. Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 25 лет, очевидны».

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