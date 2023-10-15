Алиев: 20 лет назад я поставил задачу N1, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях

91 Просмотров

20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как Президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. Каждый день, каждый час мы шли к этой священной цели. Мы каждый день приближали этот священный миг, и я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте своей работой должен приближать этот день.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что за эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мировом масштабе, глава государства отметил: «В мире уже считаются с Азербайджаном. Позиция нашей страны, шаги нашего государства имеют большое значение не только в регионе, но и на более широкой географии. Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 25 лет, очевидны».