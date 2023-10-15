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Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы со своей земли

Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы со своей земли

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил президенту США Джо Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли и необходимости открытия гуманитарных коридоров для срочной доставки в палестинский анклав медикаментов, воды и топлива.

Об этом говорится в заявлении руководства Палестины по результатам телефонного разговора между палестинским лидером и американским президентом.

«В ходе разговора президент Палестины подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива», – говорится в документе.

Отмечается, что Аббас подчеркнул «полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа [со своей земли]».

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