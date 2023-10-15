Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы со своей земли

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Глава Палестины Махмуд Аббас заявил президенту США Джо Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли и необходимости открытия гуманитарных коридоров для срочной доставки в палестинский анклав медикаментов, воды и топлива.

Об этом говорится в заявлении руководства Палестины по результатам телефонного разговора между палестинским лидером и американским президентом.

«В ходе разговора президент Палестины подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива», – говорится в документе.

Отмечается, что Аббас подчеркнул «полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа [со своей земли]».