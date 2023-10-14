Убит координатор атак ХАМАС на населенные пункты у границы с Газой

106 Просмотров

Палестинский полевой командир Али Кади убит сегодня в результате совместной операции израильской армии и службы общей безопасности Израиля (Шабак). Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Самолет армии обороны Израиля в координации со службой «Шабак» в субботу уничтожил Али Кади, который командовал отрядом «Накба», входящий в группировку ХАМАС», – сообщила газета.

По израильским данным, он координировал нападения на израильские населенные пункты близ границы с сектором Газа в прошлые выходные.