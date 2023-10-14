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В Армении вступил в силу Римский статут, Путин должен быть задержан

В Армении вступил в силу Римский статут, Путин должен быть задержан

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (Гаагский трибунал). Таким образом, Римский статут вступил в силу в Армении.

Отметим, страны, принявшие Римский статут, берут на себя обязательство исполнять решения Международного суда. Международный суд (Гаагский трибунал) вынес решение о задержании президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на территории Украины.

Поскольку документ вступил в силу, то в случае визита Путина в Армению он должен быть арестован и передан Гаагскому трибуналу.

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