Трамп назвал министра обороны Израиля «идиотом» |
ХАМАС с прошлого года готовил нападение на Израиль |
«Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении». Полный текст интервью Амирбекова Radio France |
Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости |
Переговоры президентов Алиева и Путина: что известно (фото, видео) |
Парламент: Ильхам Алиев поднялся до уровня национального лидера нового исторического периода |
Азербайджан разоблачил попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев |
МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч |
Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку |
Главное Мир

Зурабишвили, скорее всего, избежит импичмента

Зурабишвили, скорее всего, избежит импичмента

Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции из-за ее визитов в страны ЕС без разрешения правительства, практически исключен, так как правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» не сможет набрать 100 голосов из 150.

Об этом заявил глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

По его словам, на следующей неделе запланировано новое голосование по вопросу импичмента.

«Посмотрим, как пройдут эти процедуры. Вам известно, что Саломе Зурабишвили с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию, соответственно, практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе», – сказал Кобахидзе.

Теги:
Из этой рубрики
Зурабишвили, скорее всего, избежит импичмента
Мир

Зурабишвили, скорее всего, избежит импичмента

2023/10/13, 01:09
Беннет нервно отреагировал на вопрос о палестинских младенцах (видео)
Мир

Беннет нервно отреагировал на вопрос о палестинских младенцах (видео)

2023/10/13, 00:58
Буданов не уверен в гибели Пригожина
Мир

Буданов не уверен в гибели Пригожина

2023/10/13, 00:45
Число погибших палестинцев достигло 1537 человек (обновлено)
Мир

Число погибших палестинцев достигло 1537 человек (обновлено)

2023/10/13, 00:17
ХАМАС с прошлого года готовил нападение на Израиль
Мир

ХАМАС с прошлого года готовил нападение на Израиль

2023/10/13, 00:06
Жесткие задержания сторонников Палестины во Франции (обновлено, видео)
Мир

Жесткие задержания сторонников Палестины во Франции (обновлено, видео)

2023/10/12, 23:52
Проармянский сенатор Менендес столкнулся с новым обвинением
Мир

Проармянский сенатор Менендес столкнулся с новым обвинением

2023/10/12, 23:40
Арестович стал фигурантом уголовного дела
Мир

Арестович стал фигурантом уголовного дела

2023/10/12, 23:32
Власти США приступят к вывозу сограждан из Израиля (видео)
Мир

Власти США приступят к вывозу сограждан из Израиля (видео)

2023/10/12, 22:50