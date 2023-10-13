Зурабишвили, скорее всего, избежит импичмента

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Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции из-за ее визитов в страны ЕС без разрешения правительства, практически исключен, так как правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» не сможет набрать 100 голосов из 150.

Об этом заявил глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

По его словам, на следующей неделе запланировано новое голосование по вопросу импичмента.

«Посмотрим, как пройдут эти процедуры. Вам известно, что Саломе Зурабишвили с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию, соответственно, практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе», – сказал Кобахидзе.