Парламент: Ильхам Алиев поднялся до уровня национального лидера нового исторического периода

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Милли Меджлис Азербайджана принял 12 октября 2023 года заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Гейдар оглу Алиева президентом страны. Об этом сообщает «Азертадж».

В заявлении говорится:

Достойно продолжая в условиях новых вызовов стратегию развития, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, президент Азербайджана Ильхам Алиев непревзойденными личными качествами и исключительными заслугами перед народом и государством поднялся до уровня национального лидера нового исторического периода. Дальновидная внутренняя и внешняя политика, начатая под его руководством 20 лет назад, вывела Азербайджан в число наиболее динамично развивающихся стран мира. Глубокое знание Ильхамом Алиевым тонкостей политического искусства, феноменальные лидерские способности и созидательное государственное мышление, непоколебимое упорство и воля не только определили современный облик нашей страны, но и коренным образом изменили геополитическую картину на Южном Кавказе. Последовательные меры, проводимые для защиты и продвижения наших национальных и государственных интересов, повышения потенциала нашей страны, превратили нынешний Азербайджан в самое могучее государство за всю его историю и в региональный центр силы.

Экономика страны стабильно и стремительно развивается. Крупные транснациональные проекты, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана, играют важную роль в глобальной экономике. Достижения в энергетическом секторе не только обеспечили энергетическую независимость нашей страны, но и изменили энергетическую карту Евразии. В настоящее время ведется работа в направлении становления Азербайджана в качестве источника производства и экспорта возобновляемой энергии.

Реализация многочисленных инфраструктурных проектов еще более укрепила экономическую панораму Азербайджана. Наша страна стала транспортно-логистическим центром, тесно связывающим Европу и Азию. Развитие ненефтяного сектора и особенно сельского хозяйства, информационных технологий и туризма стало одним из факторов стабильного экономического прогресса.

После запуска первого спутника в 2013 году Азербайджан стал членом космического клуба и сегодня продолжает свою деятельность в области использования просторов космоса посредством трех спутников. Космическая стратегия нашей страны ориентирована на долгосрочную перспективу и составляет одно из приоритетных направлений государственной политики.

Проводимые фундаментальные реформы позволили выстроить систему государственного управления на уровне современных требований. Политическая жизнь страны адаптирована к современным вызовам, усовершенствована многопартийная система.

Возглавляемая Ильхамом Алиевым партия «Ени Азербайджан» играет важную роль в политической жизни страны. Усовершенствованы правовые основы для свободной деятельности политических сил, в том числе оппозиционных партий. Предприняты практические шаги по сохранению национально-духовных ценностей, развития науки и образования, культуры и искусства.

В Азербайджане обеспечено верховенство закона, защита прав и свобод человека превратилась в высшую цель государства, созданы благоприятные условия для развития гражданского общества. Благодаря реализации продуманных мер наша страна признана одним из центров мультикультурализма в мире. Пример демократического общества, представленный Азербайджаном миру, основан на обеспечении защиты прав и свобод каждого, независимо от этнической принадлежности и религиозных убеждений, сохранении и развитии культурных ценностей всех народов, духовных ценностей людей, исповедующих разные религии.

Проведение в нашей стране мероприятий мирового и европейского масштаба, объединяющих представителей разных цивилизаций и культур, стало традицией. Баку является местом проведения престижных международных встреч, гуманитарных форумов, мероприятий по межкультурному диалогу, крупных спортивных соревнований.

Ильхам Алиев, ставший президентом каждого азербайджанца, во имя азербайджанства, независимости и государственности постоянно держит в центре внимания укрепление национальной солидарности в стране. С каждым годом расширяются масштабы работы, проводимой для поддержки формирования азербайджанского народа как консолидированной силы, стоящей по численности и интеллектуальному потенциалу в одном ряду с могущественными народами мира. Неотъемлемой частью государственной политики является укрепление солидарности азербайджанцев мира, их связей с исторической родиной, формирование диаспорских организаций, защита прав и интересов, безопасности, национальной идентичности наших соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана, их развития, сохранения ими азербайджанского языка, традиций и культуры, оказание помощи западным азербайджанцам, неоднократно подвергавшимся геноциду и депортации, в восстановлении их прав и возвращении на исконные земли, с которых они были насильственно изгнаны.

Под руководством президента Ильхама Алиева достигнуты блестящие успехи в реализации внешнеполитической концепции Азербайджана. Налажено плодотворное сотрудничество со многими странами мира, ведется активная работа в рамках международных организаций. Деятельность нашего государства в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2012–2013 годах стала одним из самых больших достижений в истории азербайджанской дипломатии.

Другим важным событием, продемонстрировавшим международный авторитет Азербайджана, стало избрание нашего государства по единогласному решению Движения неприсоединения, второй по величине международной организации в мире после ООН, председателем этой организации в 2019–2022 годах и продление срока его председательства еще на один год. Во время председательства в Движении президент Ильхам Алиев решительно отстаивал справедливость, международное право и законные интересы стран-членов. Создание Парламентской сети и Молодежной организации Движения неприсоединения в 2021 и 2022 годах стало результатом успешного председательства Азербайджана.

По всем направлениям концепции национальной безопасности, выдвинутой президентом Ильхамом Алиевым, достигнуты положительные результаты. Сформированы вооруженные силы, отвечающие самым высоким стандартам. Выросло поколение патриотичной молодежи, готовой освободить родные земли от оккупации. Все это создало условия для исполнения завещания общенационального лидера Гейдара Алиева об освобождении азербайджанских территорий от армянской оккупации.

Военная победа Вооруженных сил Азербайджана, одержанная осенью 2020 года в 44-дневной Отечественной войне благодаря высокому полководческому таланту победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, открыла новую славную страницу в героической летописи нашего народа. В результате вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана Победы 8 Ноября оккупационная Армения была вынуждена сдаться, была восстановлена историческая справедливость и территориальная целостность нашего государства. Освобождение от оккупации исконных исторических земель Азербайджана – Карабаха и Восточного Зангезура положило конец череде земельных утрат и этнических чисток, которым наш народ подвергался на протяжении последних почти двухсот лет, нанесло сокрушительный удар по враждебно настроенному против нашего народа мировому армянству.

Локальные антитеррористические мероприятия, осуществленные 19–20 сентября 2023 года в Карабахе под талантливым руководством победоносного Верховного главнокомандующего с целью положить конец продолжающимся военно-политическим провокациям Армении, еще раз продемонстрировали непоколебимость национального духа нашего народа. Благодаря героизму и самоотверженности Азербайджанской армии армянские вооруженные отряды были разоружены, деятельность режима криминальной хунты прекращена, а суверенитет нашего государства восстановлен на всей его территории.

Были созданы условия для безопасного и свободного выезда с территории страны армянских жителей, желающих добровольно покинуть Карабах. Принимаются необходимые меры по реинтеграции оставшихся в Карабахе армян в азербайджанское общество. С целью установления цивилизованных межгосударственных отношений с Арменией продолжаются мирные переговоры на условиях, выдвинутых Азербайджаном.

В настоящее время на освобожденных от оккупации землях в соответствии со стратегической дорожной картой, выдвинутой президентом Ильхамом Алиевым, с широким размахом ведутся строительно-восстановительные работы. Вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются на родину. Можно с уверенностью сказать, что все проекты, связанные с возрождением Карабаха и Восточного Зангезура, будут успешно завершены, и эти регионы превратятся в благодатные уголки Азербайджана.

Политический лидер своей деятельностью охватывает короткий период времени, в то время как национальный лидер определяет оптимальные направления развития своей страны на долгосрочную перспективу. Милли Меджлис Азербайджана уверен, что политическая проницательность и компетентность, присущие президенту Ильхаму Алиеву, обеспечат дальнейшее уверенное продвижение Азербайджана по пути независимости. Милли Меджлис, желая главе государства новых больших успехов в ценной деятельности на благо настоящего и будущего нашей Родины и народа, заявляет, что, как всегда, будет активно поддерживать дальновидную внутреннюю и внешнюю политику президента, достойно выполнять задачи по укреплению и совершенствованию законодательной базы осуществляемых созидательных работ.